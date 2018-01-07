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الاستخبارات الأمريكية: أخطانا فى تقدير قدرات كوريا الشمالية

الأحد، 07 يناير 2018 11:19 ص
الاستخبارات الأمريكية: أخطانا فى تقدير قدرات كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون


وكالات الأنباء
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أقرت الهيئات الأمنية الأمريكية المختصة بأنها أخطأت فى تقدير قدرات كوريا الشمالية فى تطوير برامجها الصاروخية والنووية خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ونقلت صحيفة  New York Times عن مصادر فى الحكومة والهيئات الأمنية الأمريكية قولها أن الاستخبارات الأمريكية قامت مع بداية رئاسة دونالد ترامب بإبلاغه بأن بيونغ يانغ تحتاج لفترة تمتد إلى 4 سنوات لكى تتمكن من إنتاج صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضى اليابسة للولايات المتحدة، وهو ما سيفسح المجال، لإبطاء أو تعطيل تطوير هذه الأسلحة.

ولكن بعض المحللين استنتجوا أن كوريا الشمالية تمكنت لأول مرة فى سبتمبر الماضى من تنفيذ اختبار ناجح لقنبلة هيدروجينية تفوق قوتها، وفقا لتقديراتهم، قوة قنبلة هيروشيما بـ 15 مرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن  كوريا الشمالية استعرضت كذلك تكنولوجيتها الصاروخية والقدرة على الوصول إلى جزيرة غوام الأمريكية ومن ثم إلى الساحل الغربى الأمريكى وبعد ذلك إلى واشنطن.

وترى الصحيفة أن عدم قدرة الاستخبارات الأمريكية على التنبؤ بنجاحات بيونغ يانغ، له عدة أسباب من بينها التصور بأن كوريا الشمالية ستحتاج لوقت طويل حتى تتمكن من إنتاج السلاح النووى تماما كان حدث مع دول أخرى فى فترة الحرب الباردة.

ولم تأخذ الاستخبارات بالاعتبار أن بيونغ يانغ قد تحصل على بعض التكنولوجيات الضرورية من الدول الأخرى ولم تأبه الاستخبارات كذلك بالتجارب الصاروخية الكورية الشمالية فى عامى 2016 و 2017، وهو يصفه موظفو الإدارة والاستخبارات الأمريكية بـ"أكبر خطأ فى حسابات أمريكا". 


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