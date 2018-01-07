



أبوظبى أ ش أ

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن دولة الإمارات تستعد لتشغيل أول محطة طاقة نووية فى 2018، لتكون أول دولة عربية تحقق الحلم العربى القديم بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية.

جاء ذلك خلال ترأس الشيخ محمد اجتماع مجلس الوزراء الإماراتى - بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإمارات ، اليوم الأحد - حيث أقر الاجتماع اعتماد تعيين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وأضافت الوكالة الإماراتية أن الاجتماع شهد اعتماد استراتيجية الأمن المائى ، وكذلك مجموعة من القرارات تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية فى المجالات كافة والقطاعات الحيوية فى دولة الإمارات ، من بينها توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة ؛ بحيث تذهب النسبة الأعظم منها للحكومات المحلية بغية المساهمة فى تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وتحسين مستوى الخدمات المباشرة التى تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين.