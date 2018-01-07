الأونروا: مهمتنا فى فلسطين بتكليف من الأمم المتحدة





غزة أ ش أ

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كريس جونيس، إن الأونروا تتولى مهمتها بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تمنحها دعما واسعا وقويا لمهمتها الإنسانية، مشيرا إلى مساهمتها التى لا غنى عنها فى السلام والأمن.

وأضاف جونيس - فى بيان صحفي، اليوم الأحد - أن ما يديم أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف فى التعامل مع هذه القضية.

وتأتى هذه التصريحات عقب تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الثالث من يناير الجارى بقطع المساعدات المالية الأمريكية التى تزيد عن 300 مليون دولار سنويا للفلسطينيين؛ بسبب عدم إظهارهم التقدير أو الاحترام، مؤكدا فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنهم "لا يرغبون بالتفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام".

وتدير الأونروا مئات من المدارس للاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ولبنان وسوريا والأردن، كما أنها تقدم خدمات اجتماعية ومساعدات صحية وتعليمية.