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"الأوقاف": فتح باب التقدم لأبناء شمال سيناء لاستخراج تصريح خطابة جديد

الأحد، 07 يناير 2018 05:00 ص
"الأوقاف": فتح باب التقدم لأبناء شمال سيناء لاستخراج تصريح خطابة جديد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب لؤى على
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قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على الطلبات المقدمة من أهالى محافظة شمال سيناء تقرر فتح باب التقدم للراغبين من أبناء محافظة شمال سيناء فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة، على أن يتولى مدير المديرية بنفسه متابعة إجراءات التقديم والإعلان عن ذلك بجميع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، ويشترط فى المتقدم :

 

وأوضحت الوزارة، أنه يجب يكون من خريجى جامعة الأزهر الشريف من الكليات الآتية: أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب : ( الدراسات الإسلامية، واللغة العربية )، أو من خريجى المراكز الثقافية الإسلامية بمراكز الأوقاف إضافة إلى مؤهل عالٍ جامعى، علمًا بأنه يشترط للمتقدمين اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجرى فى هذا الشأن، فى القرآن الكريم والخطابة والثقافة الإسلامية العامة، وفق ما تقتضيه مهمة الخطيب، شريطة ألا يكون قد سبق له التقدم للاختبارات التى عقدت عام 2017م ورسب.


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