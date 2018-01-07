الأمين العام للأمم المتحدة يدعو جميع الأطراف بالصحراء الغربية لضبط النفس





الامم المتحدة (أ ف ب)





عبّر الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن قلقه إزاء تزايد التوترات فى المنطقة المجاورة لكركرات فى الشريط العازل، جنوب الصحراء الغربية بحسب ما أعلن متحدث باسمه السبت.

وقد أتهم المغرب، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر بالتوغل فى المنطقة العازلة بالقرب من الكركرات.

وجاء فى بيان للامم المتحدة السبت ان جوتيريس أعرب "عن قلقه البالغ إزاء تزايد التوترات مؤخرا فى المنطقة المجاورة لكركرات فى الشريط العازل جنوب الصحراء الغربية".

وأضاف البيان أن جوتيريس دعا جميع الأطراف "إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات".

وشدد جوتيريس، على "ضرورة عدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العادية وعدم اتخاذ أى إجراء قد يشكل تغييرا فى الوضع الراهن" هناك.