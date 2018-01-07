اغتيال إمام مسجد فى داغستان بشمال القوقاز الروسى





موسكو (أ ش أ)





اغتال مسلحون مجهولون إمام مسجد ريفى بمنطقة خاسافيورت بجمهورية داغستان بشمال القوقاز الروسى.

وقال مصدر بالأجهزة الأمنية الروسية - فى تصريحات اليوم الأحد، " أن مجهولين أطلقوا النار مساء السبت من أسلحة آلية على إمام المسجد الريفى بالقرب من منزله فى قرية ماتسالول بمنطقة خاسافيورت فى داغستان".

من جانبها أكدت وزارة الداخلية الداغستانية خبر مقتل أحد المواطنين برصاص مجهولين فى قرية ماتسالول، وذكرت أن فريق تحقيق يعمل فى مكان الحادث، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستى ".