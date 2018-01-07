احتياطى الصين يرتفع إلى 3.14 تريليون دولار فى ديسمبر





رويترز





أظهرت بيانات البنك المركزى الصينى اليوم الأحد، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبى ارتفعت إلى أعلى مستوى فيما يزيد على عام فى ديسمبر متجاوزة توقعات المحلين إذ حالت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان دون نزوح الأموال للخارج.

وارتفع الاحتياطى للشهر الحادى عشر على التوالى وزاد 20.2 مليار فى ديسمبر إلى 3.14 تريليون وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016 والزيادة الشهرية هى الأكبر منذ يوليو.

وكانت زيادة نوفمبر عشرة مليارات دولار.

وتوقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع الاحتياطيات ستة مليارات إلى 3.125 تريليون دولار. وبالنسبة للعام بأكمله فقد زادت الاحتياطيات 129.5 مليار من 3.011 تريليون فى نهاية 2016 لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014.

وزادت قيمة احتياطيات الذهب إلى 76.47 مليار دولار فى نهاية ديسمبر من 75.833 مليار فى نهاية نوفمبر وفقا للبيانات المنشورة على موقع بنك الشعب الصينى (البنك المركزى).