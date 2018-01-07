video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

احتياطى الصين يرتفع إلى 3.14 تريليون دولار فى ديسمبر

الأحد، 07 يناير 2018 10:22 ص
احتياطى الصين يرتفع إلى 3.14 تريليون دولار فى ديسمبر البنك المركزى الصينى


رويترز
إضافة تعليق


أظهرت بيانات البنك المركزى الصينى اليوم الأحد، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبى ارتفعت إلى أعلى مستوى فيما يزيد على عام فى ديسمبر متجاوزة توقعات المحلين إذ حالت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان دون نزوح الأموال للخارج.

وارتفع الاحتياطى للشهر الحادى عشر على التوالى وزاد 20.2 مليار فى ديسمبر إلى 3.14 تريليون وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016 والزيادة الشهرية هى الأكبر منذ يوليو.

وكانت زيادة نوفمبر عشرة مليارات دولار.

وتوقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع الاحتياطيات ستة مليارات إلى 3.125 تريليون دولار. وبالنسبة للعام بأكمله فقد زادت الاحتياطيات 129.5 مليار من 3.011 تريليون فى نهاية 2016 لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014.

وزادت قيمة احتياطيات الذهب إلى 76.47 مليار دولار فى نهاية ديسمبر من 75.833 مليار فى نهاية نوفمبر وفقا للبيانات المنشورة على موقع بنك الشعب الصينى (البنك المركزى).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

80 شركة مصرية تشارك فى ندوة "تنمية الصادرات" حول معرض الصين للواردات

احتياطى الصين

النقـد الأجنبى

بنك الشعب الصينى

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة