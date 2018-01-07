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احتجاز أثيوبي بحميات أسوان لإصابته بالملاريا الخبيثة

الأحد، 07 يناير 2018 07:57 م
احتجاز أثيوبي بحميات أسوان لإصابته بالملاريا الخبيثة بعوضة الملاريا


أسوان -صلاح المسن
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احتجزت  اليوم مستشفى حميات أسوان شخصا أثيوبيا بعد تأكد إصابته بمرض الملاريا الخبيثة.

وقال "مصدر طبى" إن مستشفى  الحميات باسوان احتجزت  "محمد بشير أدام" 20 سنة  أثيوبى الجنسية  وكان  قد دخل الى البلاد متسللا وتم ضبطه واحتجازه فى معسكر لقوات الأمن بأبو سمبل جنوب أسوان وبعد ظهور علامات الإصابة بالملاريا عليه تم تحويله أمس  الى مستشفى حميات أسوان وتم سحب عينة منه وإرسالها للمعامل المختصة واليوم تأكدت إصابته بمرض الملاريا فتم حجزه بغرفة العزل بمستشفى الحميات وجاري تقديم العلاج اللازم  للمصاب.

 

 


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