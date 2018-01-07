إنقاذ قائدى سيارات تقطعت بهم السبل ليلا بعاصفة ثلجية بإسبانيا





مدريد (رويترز)

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية إنه جرى اليوم الأحد، إنقاذ آخر من تبقى من المسافرين الذين علقوا الليلة الماضية فى مركباتهم بسبب تساقط الثلوج بغزارة على طريق سريع قرب العاصمة الإسبانية مدريد.

وتسبب الثلج فى غلق ما يصل إلى 70 كيلومترا من الطريق السريع بين مدريد وشقوبية القريبة منها مساء أمس السبت، مما تسبب فى تقطع السبل بقائدى السيارات العائدين من موسم العطلات.

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن ما بين 3500 وأربعة آلاف شخص اضطروا لقضاء الليل على الطريق السريع.

وأظهرت صور نشرتها خدمات الطوارئ الإسبانية عمالا يعملون على إزالة أكوام الثلج لإنقاذ قائدى السيارات. ولا تزال هناك أجزاء من الطريق السريع غير سالكة أمام حركة المرور مع توقع انهمار المزيد من الثلج.

ولجأ قائدو السيارات العالقون على الطريق السريع إلى وسائل التواصل الاجتماعى للشكوى من بطء وتيرة عملية الإنقاذ، وقال بعضهم إنهم علقوا لساعات دون غذاء أو وقود لتدفئة سياراتهم.