إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضانالأحد، 07 يناير 2018 07:12 م
حادث انقلاب أتوبيس أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور، منذ قليل، فى حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من كمين الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات القريبة.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغا بانقلاب أتوبيس بالقرب من كمين الروبيكى الأمنى بالعاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، وحالتهم مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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