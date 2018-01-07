إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك ببني سويف

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك ببني سويفالأحد، 07 يناير 2018 04:43 م
إسعاف - أرشيفية
بنى سويف – هانى فتحى
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أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم دراجة بخارية مع "توك توك" أمام قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.
وهرعت سيارتي إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين بكدمات وكسور متفرقة بالسجم لقسم الاستقبال بمستشفى ناصر المركزي لتلقى العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
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