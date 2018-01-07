video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك ببني سويف

الأحد، 07 يناير 2018 04:43 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك ببني سويف إسعاف - أرشيفية


بنى سويف – هانى فتحى
إضافة تعليق


أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم دراجة بخارية مع "توك توك" أمام قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف. 

وهرعت سيارتي إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين بكدمات وكسور متفرقة بالسجم لقسم الاستقبال بمستشفى ناصر المركزي لتلقى العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق بوحدة سكنية فى السويس دون إصابات

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

امن بنى سويف



لا تفوتك
أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة