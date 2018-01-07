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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا القصير

الأحد، 07 يناير 2018 06:46 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا القصير حادث - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب مساء اليوم، الأحد، 4 أشخاص، إثر إنقلاب سيارة ملاكى، بطريق سفاجا القصير، أمام ميناء أبو طرطور، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الأسعاف، عن انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا القصير.
 
 
على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
 

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