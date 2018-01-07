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الأحد، 07 يناير 2018 11:55 م
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إسرائيل تتراجع عن تقليص إمدادات الكهرباء لغزة

الأحد، 07 يناير 2018 08:40 م
إسرائيل تتراجع عن تقليص إمدادات الكهرباء لغزة عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين - صورة أرشيفية


القدس (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية، الأحد، أنها ستتراجع عن قرار أتخذته فى يونيو 2017 بتقليص إمدادت الكهرباء إلى قطاع غزة، بعدما وافقت السلطة الفلسطينية على دفع المستحقات.

وأكدت أن وزير الطاقة يوفال شتاينتز أمر بإعادة الإمدادات بحلول يوم الاثنين، وتسبب قطع المبالغ التى تدفعها السلطة الفلسطينية لاسرائيل لمد قطاع غزة بالكهرباء فى يونيو بانخفاض الكمية التى يتم توصيلها إلى المنطقة الفلسطينية الساحلية بنحو 50 ميغاواط.

ونتيجة ذلك، اصبح عدد كبير من السكان لا يحصلون الا على نحو أربع ساعات فقط من الكهرباء كل يوم، وستؤدى إعادة 50 ميغاواط من الكهرباء إلى القطاع إلى عودة الوضع لما كان عليه قبل يونيو، حيث تصل إمدادات شبكة الكهرباء الرئيسية إلى السكان 16 ساعة لكل 32 ساعة بتواتر 8 ساعات.

وقال شتاينتز إن السلطة الفلسطينية خفضت دفعاتها الشهرية العام الماضى من 40 مليون شيكل (9,7 ملايين يورو أو 11,6 مليون دولار) إلى 25 مليون شيكل.


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