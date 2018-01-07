إخوانى وراء سرقة أسئلة امتحانات من غرفة كنترول مدرسة بالخصوص





كتب محمود عبد الراضى





كشف مصدر أمنى بأن المتهم بالتسلل لمجمع الخصوص للتعليم الأساسى بالقليوبية وسرقة أسئلة الامتحانات من غرفة الكنترول عن طريق كسر الشباك لبيعها للطلبة، ينتمى لجماعة الإخوان.

وتبين أن المتهم يدعى "عصام .ا" عامل، وتم تفتيش منزله والعثور على أسئلة بعض الامتحانات ومبالغ مالية، وتحرر المحضر رقم 80 / 2018 إدارى قسم شرطة الخصوص.