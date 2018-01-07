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إخوانى وراء سرقة أسئلة امتحانات من غرفة كنترول مدرسة بالخصوص

الأحد، 07 يناير 2018 04:00 م
إخوانى وراء سرقة أسئلة امتحانات من غرفة كنترول مدرسة بالخصوص امتحانات - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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كشف مصدر أمنى بأن المتهم بالتسلل لمجمع الخصوص للتعليم الأساسى بالقليوبية وسرقة أسئلة الامتحانات من غرفة الكنترول عن طريق كسر الشباك لبيعها للطلبة، ينتمى لجماعة الإخوان.
 
وتبين أن المتهم يدعى "عصام .ا" عامل، وتم تفتيش منزله والعثور على أسئلة بعض الامتحانات ومبالغ مالية، وتحرر المحضر رقم 80 / 2018 إدارى قسم شرطة الخصوص.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مايسترو

مدارس الخصوص مركز للجماعة والحصر موجود في ادارة الامن ولكن !!!!!!!

جميع مدارس الخصوص تحت سيطرة جماعة الاخوان المسلمين واغلب اعضاء هيئات التدريس اعضاء فاعلين فيها وبيوصلوا افكارهم للطلبة 

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