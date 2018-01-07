أنباء عن سقوط طائرة فى صعدة.. ونجاة الطيارين

أنباء عن سقوط طائرة فى صعدة.. ونجاة الطيارينالأحد، 07 يناير 2018 05:43 م
سقوط طائرة أرشيفية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق
أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل بوجود أنباء عن سقوط طائرة فى صعدة اليمنية ونجاة الطيارين.
إضافة تعليق
فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة