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أنباء عن سقوط طائرة فى صعدة.. ونجاة الطيارين

الأحد، 07 يناير 2018 05:43 م
أنباء عن سقوط طائرة فى صعدة.. ونجاة الطيارين سقوط طائرة أرشيفية


كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل بوجود أنباء عن سقوط طائرة فى صعدة اليمنية ونجاة الطيارين.

 

 


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