video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلال حملة أمنية..

أمن المطار يلقى القبض على 55 هاربا من تنفيذ 62 حكما قضائيا

الأحد، 07 يناير 2018 10:13 م
أمن المطار يلقى القبض على 55 هاربا من تنفيذ 62 حكما قضائيا مطار القاهرة


كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

ألقت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى القبض على 55 هاربًا من تنفيذ 62 حكمًا قضائيا، فى حملة أمنية بالمطار، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار قاد حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، أسفرت عن إلقاء القبض على 55 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة. 
 
وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدًا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 68 مخالفة مرورية متنوعة للسيارات بمحيط مطار القاهرة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هبوط اضطرارى لطائرة ألمانية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة سائحة

"مصر للطيران" تسير 102 رحلة من مطار القاهرة خلال 24 ساعة لنقل 9 آلاف و712 راكبا

مطار القاهرة

مجدى عبد الغفار

شرطة المطار

تنفيذ احكام

الداخلية

المرور



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة