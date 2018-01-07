أمن المطار يلقى القبض على 55 هاربا من تنفيذ 62 حكما قضائيا

خلال حملة أمنية..
أمن المطار يلقى القبض على 55 هاربا من تنفيذ 62 حكما قضائياالأحد، 07 يناير 2018 10:13 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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ألقت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى القبض على 55 هاربًا من تنفيذ 62 حكمًا قضائيا، فى حملة أمنية بالمطار، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار قاد حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، أسفرت عن إلقاء القبض على 55 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.
وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدًا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 68 مخالفة مرورية متنوعة للسيارات بمحيط مطار القاهرة.
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