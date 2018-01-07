أمن القليوبية يضبط 9 متهمين هاربين من أحكام غيابية بقضايا مخدرات وسرقة

أمن القليوبية يضبط 9 متهمين هاربين من أحكام غيابية بقضايا مخدرات وسرقةالأحد، 07 يناير 2018 10:59 م
حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية من القبض على 9 أشخاص هاربين من أحكام جنائية متنوعة ما بين سرقات ومخدرات وشروع فى سرقة، وأحيل المتهمين للنيابات المختصة لتولى التحقيق.
وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للواء محمد الألفى مدير المباحث تقضى بالتوسع فى حملات تنفيذ الأحكام للقبض على الهاربين من الأحكام الغيابية وتقديمهم للمحاكمة، فقامت حملة مكبرة أشرف عليها قسم مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، أسفرت عن ضبط 9 أشخاص هاربين من أحكام غيابية واجبة النفاذ فى قضايا سرقات ومخدرات وشروع فى سرقة.
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