ألعاب مسلية تساعد على تنشيط الذاكرة أثناء الدراسة.. على كايرو دار

ألعاب مسلية تساعد على تنشيط الذاكرة أثناء الدراسة.. على كايرو دارالأحد، 07 يناير 2018 04:21 م
ألعاب مسلية
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"النسيان".. واحدة من أسوأ المشاكل التى تواجه الطلاب فى فترة الدراسة والامتحانات، حيث ينسى معظمهم ما حفظه سريعا نتيجة لعدم تخزين المعلومات فى الذاكرة الطويلة الأمد، وفى هذا الصدد يقدم لكم موقع كايرودار بعض الألعاب التى تساعد على تحسين الذاكرة وتحفيز أداءها.. للمزيد اضغط هنا..
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