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الأحد، 07 يناير 2018 08:51 م
خالد صلاح
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ألعاب مسلية تساعد على تنشيط الذاكرة أثناء الدراسة.. على كايرو دار

الأحد، 07 يناير 2018 04:21 م
ألعاب مسلية تساعد على تنشيط الذاكرة أثناء الدراسة.. على كايرو دار ألعاب مسلية


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"النسيان".. واحدة من أسوأ المشاكل التى تواجه الطلاب فى فترة الدراسة والامتحانات، حيث ينسى معظمهم ما حفظه سريعا نتيجة لعدم تخزين المعلومات فى الذاكرة الطويلة الأمد، وفى هذا الصدد يقدم لكم موقع كايرودار بعض الألعاب التى تساعد على تحسين الذاكرة وتحفيز أداءها.. للمزيد اضغط هنا..
 
 
 
 

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كايرو دار

ظرق تنشيط الذاكرة

كيف تنشط ذاكرتك

علاج أرق الامتحانات



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