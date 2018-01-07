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أكثر من 200 مهاجر يقتحمون سياجاً حدودياً بين المغرب وإسبانبا

الأحد، 07 يناير 2018 12:00 ص
أكثر من 200 مهاجر يقتحمون سياجاً حدودياً بين المغرب وإسبانبا مهاجرين - أرشيفية


(أ ش أ)
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قال مسئولون فى إسبانيا، إن أكثر من 200 مهاجر إفريقى اقتحموا سياجاً مرتفعاً مزدوجاً فى مدينة مليلة على الحدود مع المغرب ؛ ما نتج عنه إصابة شرطى وأربعة مهاجرين.

وذكر المكتب التمثيلى للحكومة المركزية فى مليلة - فى بيان نقلته شبكة (فرانس 24) الإخبارية - أن إجمالى عدد هؤلاء المهاجرين يُقدر بـ 209 أشخاص من مناطق إفريقيا جنوب الصحراء ، مشيراً إلى أن إصابة الشرطى جاءت بعد أن هاجمه أحد المهاجرين بآلة كان يستخدمها لتخطى السياج.

وأضاف المكتب التمثيلى أن مهاجرين أربعة نُقلوا إلى المستشفى جراء إصابات طفيفة لحقت بهم.

ويسعى المهاجرون الأفارقة كثيراً إلى الوصول لأوروبا عبر إسبانيا التى بلغ عدد المهاجرين فيها خلال عام 2017 حوالى 22900 مهاجر.


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