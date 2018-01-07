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أسقف بنها: المصريون أقوى من الإرهاب وكنيسة العاصمة الإدارية شيدها مسلمون وأقباط

الأحد، 07 يناير 2018 01:29 ص
أسقف بنها: المصريون أقوى من الإرهاب وكنيسة العاصمة الإدارية شيدها مسلمون وأقباط أسقف بنها


القليوبية - نيفين طه
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قال الأنبا ماكسيموس أسقف بنها وقويسنا، إن المصريين أقوى من الإرهاب، وأن كنيسة العاصمة الإدارية كان يعمل بها آلاف العمال أقباط ومسلمين اجتمعوا بإرادة حديدية وأعلنوا تحديهم للإرهاب لإتمام العمل وتحقيق ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قداس عيد الميلاد من العام الماضى، وهو أن يقام قداس عيد الميلاد هذا العام فى أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشار"ماكسيموس"، خلال كلمته فى قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء ببنها، بحضور للواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، واللواء فرحات السبكى السكرتير العام والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد وجمال كوش ومجدى سيف ومحمد زكريا محيى الدين، أعضاء مجلس النواب وفضيلة الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى أن العمل بالكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة كان يحتاج إلى أعوام ولكن تم إنجازه فى شهور، وكان العمل يتم على قدم وساق على مدار ساعات طوال اليوم، إيمانًا من الجميع أن ما يقومون به ليس مجرد إتمام منشأة.


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