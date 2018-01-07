أسعار العملات اليوم الأحد 7-1-2018 واستقرار الدولار

اسعار العملات اليوم الأحد





كتبت: دانه الحديدى





استقرت أسعار العملات، اليوم الأحد 7-1-2018، على نفس أسعار ختام تعاملات الأسبوع الماضى، نظرا لإجازة البنوك السنوية بمناسبة عبد الميلاد المجيد.

وفيما يلى اسعار العملات بمختلف البنوك المصرية وفقا لأخر التحديثات..

أولا : سعر الدولار فى مصر



صرف الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، بعد الانخفاض الذى شهدته اسعار العملة الامريكية على خلال الاسبوع الماضى، مسجلا 17.67 جنيه للشراء، و 17.77 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.67 جنيه للشراء

17.77 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، مسجلا 21.21 جنيه للشراء، و 21.36 للبيع .

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



اليورو

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى، 24.01 جنيه للشراء 24.17 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

رابعا : سعر الدينار الكويتى

سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، 58.58 للشراء ، و 58.00 جنيه للبيع، بحسب آخر بيانات للبنك الأهلى.

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، بالغا 4.71 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.



الجنيه المصرى

وزارة المالية تطرح 3 مليارات جنيه غدا فى صورة سندات خزانة

يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، غدا الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.