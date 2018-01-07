"أربيل" تحتج لدى قنصلية طهران على اتهامها بـ"إدارة المظاهرات الإيرانية"





كتب: محمد أبو النور

أفادت وسائل إعلام كردستانية في إقليم كردستان العراق أن حكومة إقليم كردستان، سلمت اليوم الأحد رسالة رسمية إلى القنصلية الإيرانية في أربيل عبرت فيها عن احتجاجها وقلقها إزاء تصريحات الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي الذي كان قد صرح بأن الاحتجاجات الإيرانية تم التخطيط لها وإدارتها من أربيل.

ونقل موقع رووداو عن دائرة العلاقات الخارجية‌ في حكومة إقليم كوردستان، بيانها بخصوص الأمر جاء فيه أن "مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، فلاح مصطفى، عقد اجتماعاً مع سياماك بورهاني نائب القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسلمه رسالة رسمية تعبر عن احتجاج وقلق حكومة إقليم كوردستان للجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء تصريحات الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي الذي كان قد صرح بأن الاحتجاجات الإيرانية تم تخطيطها وإدارتها من أربيل".

وأضاف البيان: "أثناء اللقاء بحضور عبدالله أكريي المدير العام في دائرة العلاقات الخارجية، أوضح فلاح مصطفى بأن تصريحات الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني عكس الأسس والقوانين الدولية للعلاقات الثنائية، لأنه ظهرت في تصريحاته عدد من الإتهامات الملفقة والتي لا أساس لها، وهذه ليس المرة الأولى تُنشر مثل هذه الإتهامات من قبل كبار المسؤولين الإيرانيين، وندعوهم بأن يكشف المدعى أي دليل ليبرهن على هذه الاتهامات".