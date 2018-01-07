



كتب – إسلام سعيد





شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 7 – 1 – 2018 عددا من الأحداث الهامة، لعل أبرزها ما أعلنه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بأن العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن عام 2017 شهد تحسناً طفيفا فى إجمالى الفائض فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يصب فى صالح مصر حيث بلغ 1,5 مليار دولار مقابل 1,4 مليار دولار فى عام 2016.

سنتامين مصر تستهدف توريد 137 مليون دولار لـ"الثروة المعدنية" من "السكرى"



قال يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجبت"، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن الشركة تهدف لتوريد نحو 137 مليون دولار خلال عام 2018 لهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.

وأضاف الراجحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن تصل قيمة أرباح الهيئة من منجم السكرى خلال 2018 نحو 115 مليون دولار ، فيما تصل قيمة الإتاوة التى يتم توريدها مرتين سنويا للهيئة بنحو 22 مليون دولار.

وتوقع المدير العام لشركة سنتامين إيجبت زيادة قيمة الأرباح التى تحصلها الهيئة شهريا من المنجم فى حال زيادة متوسط سعر الذهب عن 1250 دولار للأوقية.

وسجل سعر بيع الذهب نحو 1320.31 دولار للأوقية خلال جلسات التداول الجمعة 5 يناير الجارى.

وكشف الراجحى عن أن الشركة تستهدف إنتاج ما يتراوح بين 550 – 560 ألف أوقية من الذهب من منجم السكرى ،خلال العام الجارى 2018، ارتفاعاً من 540 ألف أوقية خلال العام السابق 2017 .

وبحسب الراجحى فإن إجمالى ما تحصلت عليه هيئة الثروة المعدنية من منجم السكرى بلغ نحو 260 مليون دولار ، منهم 160 مليون دولار تحت حساب التسوية، وذلك منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، و100 مليون دولار ضمن دفعات الإتاوة حتى بداية شهر يوليو الماضى.

وتابع أن إجمالى إنتاج المنجم من الذهب بلغ نحو 100من الذهب غير كامل النقاوة وذلك منذ بداية الإنتاج من "السكرى" فى يناير 2010، حتى نهاية ديسمبر 2017، موضحاً أن متوسط الإنتاج الشهرى للمنجم يتراوح ما بين 1.2 - 1.5 طن ذهب شهريا.

وتمثل صادرات المنجم حوالى 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الاسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجارى لاستخراج الذهب نهاية العام الجارى، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير





"السياحة": سداد مستحقات 34 شركة طيران نظير رحلاتها لمصر حتى يونيو 2017



أعلن اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة قامت بسداد المستحقات لـ34 شركة طيران نظير ما نظمته من رحلات سياحية إلى المقاصد المصرية حتى يونيو 2017، منذ بداية تطبيق برنامج تحفيز الطيران من 1 نوفمبر 2016 حتى 31 أكتوبر الماضى، رافضا الإفصاح عن قيمة المستحقات المسددة.

وقال "حمدى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مجموعة العمل مستمرة فى مراجعة باقى مستحقات شركات الطيران وذلك طبقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن والتى اعتمدها وزير السياحة، وذلك فى إطار العمل على تشجيع شركات الطيران على تسيير مزيد من الرحلات السياحية إلى المقصد المصرى لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه.

وأضاف أن الضوابط الجديد شملت العديد من التسهيلات ومنها إلغاء شرط الإقامة الفندقية بالنسبة للرحلات القادمة من الدول العربية أسوة بما يتم اتباعه مع باقى الأسواق، أما بالنسبة للطيران المزدوج سيتم الحساب لقيمة التحفيز كرحلة طيران واحدة "لمطار الوصول الأول" وأشار إلى الالتزام بالسداد المستحقات لشركات الطيران الأجنبية خلال 3 شهور من تاريخ التشغيل ووصول الرحلة إلى المطارات المصرية.

وشدد، على حرية شركات الطيران فى العمل بأى من برامج التحفيز دون قيد، معلنة عن اعتماد قيمة 25 % كتحفيز إضافى للرحلات أكثر من 6 ساعات طيران وكذلك سعة الطائرة 200 راكب فأكثر .

وكانت وزارة السياحة، أعلنت استمرار برنامج تحفيز الطيران العارض بأنواعه "منتظم منخفض التكاليف – عارض – مختلط" القادم للمطارات السياحية المصرية حتى 31 أكتوبر 2018، كاشفة عن زيادة قيمة التحفيز لـ6 آلاف دولار للرحلة للطيران المنتظم، وزيادة تحفيز العارض لـ3 آلاف دولار للرحلة.

وكشفت "الوزارة" فى الخطاب المرسل لغرفة شركات السياحة - حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- أن قيمة تحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف 6 آلاف دولار للرحلة بشرط إلا يقل عدد الرحلات من أى سوق عن 22 رحلة أسبوعيا، وأشارت الوزارة إلى أن نسب امتلاء الطائرة لا تقل عن 80 % لمطارى الغردقة ومرسى علم، و 65 % لمطارات شرم الشيخ – طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين.

وقالت إن قيمة تحفيز برنامج طيران منتظم منخفض التكاليف أقل من 6 ساعات طيران، تصل لـ 4 آلاف دولار للرحلة بشرط أن تتراوح عدد الرحلات المنفذة من أى سوق من 3 إلى 21 رحلة أسبوعيا، كما شملت الضوابط أن تصل نسب امتلاء الطائرة 80 % لمطارى الغردقة ومرسى علم، و 65 % لمطارات شرم الشيخ – طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين .

وأضافت، أن قيمة تحفيز الطيران مختلط "منتظم منخفض التكاليف وعارض" أقل من 6 ساعات تصل لـ 3 آلاف دولار للرحلة بشرط لا يقل عن 3 رحلات أسبوعيا، لمطارى الغردقة ومرسى علم بشرط أن تصل نسب الامتلاء الطائرة لـ 80 %، وزيادة قيمة تحفيز الطيران لـ 4 آلاف دولار للرحلة لجميع المطارات السياحية الآخرى ما عدا القاهرة شريطة أن تصل نسبة امتلاء الطائرة لـ 65 %.

وأشارت "الوزارة" إلى أن برنامج الطيران العارض لا يتضمن حد أدنى للرحلات، تصل قيمته لـ 2000 دولار للرحلة لمطارى الغردقة ومرسى علم بشرط أن تصل نسبة معامل الحمولة للطائرة لـ 80 %، وزيادة قيمة التحفيز لـ3000 دولار للرحلة للمطارات "شرم الشيخ – طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين" بنسبة امتلاء الطائرة لـ 65 %.





التجارة: فائض الميزان التجارى بين مصر والإمارات 1,5 مليار دولار لصالح مصر



أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن عام 2017 شهد تحسناً طفيفا فى إجمالى الفائض فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يصب فى صالح مصر حيث بلغ 1,5 مليار دولار مقابل 1,4 مليار دولار فى عام 2016.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلال عام 2018 تعزيز علاقاتها التجارية مع الجانب الإماراتى من خلال تسهيل نفاد المنتجات المصرية من مختلف القطاعات التصديرية إلى السوق الإماراتى وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، فضلا عن تكثيف مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الإماراتية، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التصدير، مشيرا فى هذا الصدد إلى العلاقات الطيبة والمتميزة التى تربط بين شعبا وقيادة البلدين والتى تعتبر حجر الزاوية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة .

ولفت قابيل إلى أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين تمثل محور رئيسى فى منظومة التعاون الاقتصادى المشترك، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر فى السوق المصرى بإجمالى استثمارات بلغت 6,2 مليار دولار فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية .

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجارى المصرى بدبى حول العلاقات التجارية بين مصر والإمارات خلال عام 2017.

وفى هذا الإطار، أوضح أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى، أن هذه الزيادة فى معدلات التجارة الخارجية بين البلدين تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة بجميع أجهزتها إلى جانب المكتب التجارى المصرى والذى ساهم فى تسهيل وتذليل العقبات أمام انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين .

ومن ناحية أخرى، أشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إلى أن المكتب نظم مؤخراً زيارة لوفد جمعية شباب الأعمال إلى دولة الإمارات، استهدفت تعزيز التعاون بين الجمعية والجهات الحكومية وتجمعات الأعمال الإماراتية وذلك فى إطار مبادرة الجمعية بإنشاء شبكة لشباب الأعمال بين مصر والإمارات، منوهاً إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مطلع العام الماضى بين جهاز التمثيل التجارى وجمعية شباب الأعمال بهدف الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى.

وأوضح عنتر أن فعاليات الزيارة استهدفت عرض فرص الاستثمار بالسوق المصرى على مجتمع شباب الأعمال الإماراتي، مشيرا إلى أن جمعية شباب الاعمال المصرية وجهت الدعوة لمجلس شباب التجار بغرفة تجارة وصناعة دبى لزيارة مصر مطلع العام المقبل لبحث الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم جديدة تستهدف تعزيز العمل المشترك بين الجانبين .

وأشار إلى أن الزيارة تضمنت زيارات لحاضنات ومسرعات اعمال وزيارة لواحة دبى للسيلكون والتى تدعم الافكار والنواحى التكنولوجية وتتبنى الافكار الابداعية فى المجال التكنولوجى، مشيراً إلى أن الزيارة تضمنت ايضا لقاء مع مسئولى معرض اكسبو 2020 لبحث فرص التعاون المتاحة بالمعرض حيث رحب مسؤلو المعرض بالقيام بزيارة للقاهرة خلال الربع الاول من العام المقبل لبحث إمكانيات مشاركة الشركات المصرية فى برنامج الموردين لمعرض اكسبو 2020.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الوفد عقد ايضاً اجتماعاً مع مسئولى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تناول امكانيات خلق قنوات اتصال لتعزيز فرص التعاون بين الجانبين فى المجال التجارى والاستثمارى مشيراً إلى انه تم توجيه الدعوة لسلطان بن هدة السويدى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لزيارة مصر خلال العام المقبل.