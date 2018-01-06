80 شركة مصرية تشارك فى ندوة "تنمية الصادرات" حول معرض الصين للواردات





كتب إسلام سعيد





نظمت هيئة تنمية الصادرات ندوة تعريفية بالتعاون مع المكتب التجارى الصينى بالقاهرة، بمشاركة 80 شركة مصرية، حول "معرض الصين الدولى للواردات" والمزمع إقامته بمدينة شنغهاى الصينية.

وعُقدت الندوة برئاسة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وبحضور هان بينج المستشار التجارى بسفارة الصين بالقاهرة وكاثى تشو السكرتير التجارى بالسفارة الصينية وبحضور الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد أمين رئيس قطاع ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات.

وأوضحت شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن 80 شركة مصرية شاركت فى فعاليات الندوة تعمل فى مجالات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الصناعات الدوائية والطبية المفروشات المنزلية والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية و المعدات و السيارات ،مشيرة إلى أن الهيئة وجهت الدعوة للشركات المصرية للمشاركة فى معرض الصين الدولى للواردات باعتباره فعالية هامة يمكن أن تسهم فى زيادة الصادرات المصرية الى الصين .

وأضافت الشوربجى أن المعرض يعد فرصة مميزة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصينى خاصة مع توجه الصين إلى زيادة وارداتها إلى 10 تريليون دولار خلال السنوات القادمة الأمر الذى يسهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح الجانب الصينى، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات ومجتمع رجال الاعمال فى مجال تطوير الخدمات اللوجستية بما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

من جانبه أشار هان بينج المستشار التجارى الصينى بالقاهرة فى كلمته التى القاها خلال الندوة إلى أهمية مشاركة مصر بالمعرض باعتبارها شريك استراتيجى للصين فى منطقة الشرق الاوسط والاستفادة من السوق الاستهلاكى الضخم بالصين، لافتا إلى أن هناك فرص ضخمة للمنتجات المصرية من الأغذية والمنتجات الزراعية ومنتجات الادوية والمنسوجات والملابس وكذا التجارة فى الخدمات مثل السياحة والثقافة والتعليم المصرية للنفاذ للسوق الصينى خلال المرحلة المقبلة.

وقالت كاثى تشو السكرتير التجارى بالسفارة الصينية إن الحكومة الصينية ترحب برجال الأعمال والعارضين والمشترين من كافة انحاء العالم للمشاركة فى استكشاف الاسواق الصينية وفتح أسواق جديدة مع العالم الخارجى ، مشيرة إلى أن المعرض يتضمن مجالين رئيسين هما التجارة فى السلع والتجارة فى الخدمات...ولفتت إلى ضرورة تسجيل الشركات المصرية الراغبة فى المشاركة بالمعرض قبل نهاية 30 يناير للحصول على نسبة خصم تبلغ 20%.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن المصدر المصرى لديه فرصة ضخمة للدخول والمنافسة بالسوق الصينى والاستفادة من تكلفة الشحن المنخفضة للمنتجات المصرية مقارنةً بالمنتجات الاوروبية المنافسة ، مشيراً الى ان هناك تنسيق دائم بين الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة تنمية الصادرات لرفع كفاءة المنتج المصرى .

وأشار إلى اهمية التنسيق بين الاتحاد و الهيئة لتنفيذ دورات تدريبية للمصدرين على كيفية التسويق للخارج وكذلك التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الصينى لربط المستورين الصينيين بالمصدرين المصريين.

وقال أحمد أمين رئيس قطاع ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة وضع خطة المعارض من خلال بوابة الصادرات المصرية الخاصة بالهيئة على أن تتقدم الشركات المصرية الراغبة فى المشاركة من خلال النموذج المعد لذلك والمتاح على موقع الهيئة الكترونيا، لافتا الى ان الهيئة ستقوم بمراجعة وضع كل شركة واحتياجاتها والموافقة على مشاركة الشركات المصرية فى المعارض التى تستوفى مجموعة من الشروط منها حصول ممثل الشركة على دورة تدريبية من مركز تدريب التجارة الخارجية للتعرف على كيفية ادارة معروضات شركته بالجناح المصرى بالمعارض الخارجية.

وأشار إلى توجه الهيئة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فى مجال تنظيم المعارض وقيام الهيئة بتقييم أداء هذه الشركات المنظمة والعارضة من خلال المقارنة مع الدول الاخرى وسبل تحسين الاداء داخل المعرض.