6 مصادر رئيسية للدولار والعملات الأجنبية فى مصر.. تعرف عليها

كتب أحمد يعقوب

قفزة تاريخية حققها احتياطى مصر من العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع لـ37 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وهو مستوى تاريخى لم يحققه الاحتياطى النقدى من قبل، ويغطى 8 أشهر من الواردات السلعية، بمستوى أعلى من المتوسط العالمى المقدر بـ3 أشهر.

القفزة القياسية التى حققها الاحتياطى النقدى تؤكد قدرة مصر على تأمين الواردات من السلع الأساسية والاستراتيجية، وتؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى وخريطة التنمية والإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة، ولكن السؤال المهم فى هذه القفزة المهمة، ما هى مصادر "العملة الصعبة"، الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، الرئيسية المكونة لاحتياطى النقد الأجنبى ومتوسطات الإيرادات السنوية لها؟ فى هذه السطور نتعرف على 6 مصادر للعملات الأجنبية.

- الصادرات المصرية للخارج، ويبلغ متوسطها الحالى 20 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها لـ25 مليار دولار خلال العام الجارى.

- تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ومتوسطها السنوى 7 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها لـ10 مليارات دولار خلال العام الجارى.