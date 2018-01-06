6 مصادر رئيسية للدولار والعملات الأجنبية فى مصر.. تعرف عليها

6 مصادر رئيسية للدولار والعملات الأجنبية فى مصر.. تعرف عليهاالسبت، 06 يناير 2018 10:03 ص
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قفزة تاريخية حققها احتياطى مصر من العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع لـ37 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وهو مستوى تاريخى لم يحققه الاحتياطى النقدى من قبل، ويغطى 8 أشهر من الواردات السلعية، بمستوى أعلى من المتوسط العالمى المقدر بـ3 أشهر.
القفزة القياسية التى حققها الاحتياطى النقدى تؤكد قدرة مصر على تأمين الواردات من السلع الأساسية والاستراتيجية، وتؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى وخريطة التنمية والإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة، ولكن السؤال المهم فى هذه القفزة المهمة، ما هى مصادر "العملة الصعبة"، الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، الرئيسية المكونة لاحتياطى النقد الأجنبى ومتوسطات الإيرادات السنوية لها؟ فى هذه السطور نتعرف على 6 مصادر للعملات الأجنبية.
- الصادرات المصرية للخارج، ويبلغ متوسطها الحالى 20 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها لـ25 مليار دولار خلال العام الجارى.
- تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ومتوسطها السنوى 7 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها لـ10 مليارات دولار خلال العام الجارى.
- تحويلات المصريين فى الخارج، التى وصلت إلى مستوى قياسى فى الفترة الماضية، بتحقيقها 24 مليار دولار خلال عام.
- عائدات قناة السويس، ويبلغ متوسطها السنوى نحو 5.3 مليار دولار.
- استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، أذون وسندات الخزانة، التى تسجل نحو 19 مليار دولار.
- إيرادات السياحة، وتبلغ نحو 8 مليارات دولار سنويًا كمتوسط.
إضافة تعليق
وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد
لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة