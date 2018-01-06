5 ضوابط لو عايز تاخد سليفى بالمساجد و5 خطوات لتصوير الأفلام.. تعرف عليها





كتب – إسماعيل رفعت





تتيح وزارة الأوقاف، خدمتى التصوير بالمساجد للإنتاج الإعلامى، والعمل الصحفى، ولزيارات السائحين الذين قد يلتقطون صور شخصية، وضعت الوزارة خطوات وضوابط كالتالى:

أولا: الضوابط

1 – مراعاة قدسية المساجد.

2 - ارتداء ملابس محتشمة.

3 – الزيارة وقت العمل.

4 – عدم تصوير المصلين.

5 – مرافقة العاملين بالمسجد للزائرين.

ثانيًا: خطوات للحصول على تصريح تصوير بالمسجد، هى:

1 – التقدم بطلب رسمى مدفوع مسبقًا.

2 – موافقة الجهات الأمنية.

3 – دفع 2000 جنيه نظير التصوير لليوم الواحد.

4 – حضور قيادات الوزارة عملية التصوير.

5 – عدم بيع أى مادة مصورة لجهة ثانية دون موافقتها حتى لا يساء استخدامه.