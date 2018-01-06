5 ضوابط لو عايز تاخد سليفى بالمساجد و5 خطوات لتصوير الأفلام.. تعرف عليها

5 ضوابط لو عايز تاخد سليفى بالمساجد و5 خطوات لتصوير الأفلام.. تعرف عليهاالسبت، 06 يناير 2018 12:29 ص
وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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تتيح وزارة الأوقاف، خدمتى التصوير بالمساجد للإنتاج الإعلامى، والعمل الصحفى، ولزيارات السائحين الذين قد يلتقطون صور شخصية، وضعت الوزارة خطوات وضوابط كالتالى:
أولا: الضوابط
1 – مراعاة قدسية المساجد.
2 - ارتداء ملابس محتشمة.
3 – الزيارة وقت العمل.
4 – عدم تصوير المصلين.
5 – مرافقة العاملين بالمسجد للزائرين.
ثانيًا: خطوات للحصول على تصريح تصوير بالمسجد، هى:
1 – التقدم بطلب رسمى مدفوع مسبقًا.
2 – موافقة الجهات الأمنية.
3 – دفع 2000 جنيه نظير التصوير لليوم الواحد.
4 – حضور قيادات الوزارة عملية التصوير.
5 – عدم بيع أى مادة مصورة لجهة ثانية دون موافقتها حتى لا يساء استخدامه.
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