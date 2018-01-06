487 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك بورسعيد فى ديسمبر 2017





كتب أحمد يعقوب





أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر ديسمبر 2017 عن 267 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى و826 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة و528 بيان جمركى ترانزيت بقيمة إجمالية 234 مليونا و685 ألفا و981 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 32 مليونا و409 آلاف و22 جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 9 ملايين و961 ألفا و529 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 42 مليونا و370 ألفا و551 جنيها.

وعلى جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر ديسمبر 2017 حوالى 1121 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 220 مليونا و5 آلاف و721 جنيها.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 15 مليونا و383 ألفا و12 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 31 مليونا و602 ألف و176 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 46 مليونا و985 ألفا و188 جنيها.

وخلال شهر 2017 ديسمبر أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 96 بيانا جمركيا وارد نهائى معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 33 مليونا و86 ألفا و903 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و949 ألفا و806 جنيهات، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 5 ملايين و34 ألفا و830 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 ملايين و984 ألفا و636 جنيها.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 59 ألفا و742 جنيها.

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر ديسمبر2017 حوالى 487 مليونا و778 ألفا و605 جنيهات.

ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 49 مليونا و801 ألف و582 جنيها، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 46 مليونا و598 ألفا و535 جنيها.

ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر ديسمبر 2017 حوالى 96 مليونا و400 ألف و117 جنيها.