25 % زيادة فى مبيعات "الكيف الحلال" بداية 2018 وسعر الكيلو 80-100 جنيه





كتب : حسام الشقويرى





كشف حسن فوزى رئيس شعبة البن بغرفة تجارة القاهرة عن ارتفاع مبيعات " البن " بنسبة حوالى 25% مطلع العام الجديد 2018 ، والذى يتزامن وقته وبداية موسم الشتاء حيث يتزايد الإقبال على المشروبات الساخنة ، لافتاً الى أن أسعار البن مستقرة فى الأسواق وذلك لثبات سعر الدولار الجمركى ، حيث يتم إستيراد جميع إحتياجات السوق من البن من الخارج، ويبلغ متوسط سعر الكيلو السادة من 80 الى 88 جنيه للكيلو أما المحوج فيتراوح مابين 100 الى 180 للكيلو.

وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الإجتماع الأخير للشعبة تم تخصيصه لعرض قرار وزارة التموين بتدوين الأسعار على المنتجات ، وآليات التنفيذ على أعضاء الشعبة وأصحاب مطاحن البن ، لتلافى أى عقبات او مشاكل قد تنتج بسبب عدم التنفيذ مؤكداً على إلتزام الشعبة بالقرار .