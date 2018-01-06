180 أتوبيسا لتحسين خدمة النقل فى صعيد مصر





(أ ش أ)





قال رئيس شركة الصعيد والوجه القبلى للنقل اللواء عادل جلال، أن هناك خطة لتطوير خدمات الشركة المقدمة للمواطنين فى صعيد مصر تستهدف الدفع بـ 60 أتوبيسا جديدا كمرحلة أولى من إجمالى 180 يتم توفيرها على مراحل متتالية.

وأضاف جلال - فى تصريح اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة الوادى الجديد - أنه سيتم تزويد الأتوبيسات بخدمة (GPS) لتتبع حركة السير وتفعيل الاستجابة الفورية حالة حدوث أى أعطال أو حوادث أو أى مواقف طارئة، مشيرا إلى انخفاض معدلات أعطال الأتوبيسات فى الوادى الجديد.

وأشار إلى أنه من المقرر تشغيل خطوط إضافية لخدمة محاور التنمية فى الفرافرة وجنوب باريس وتزويد كل أتوبيس بسائقين خلال السفر للمسافات الطويلة وذلك بهدف الحفاظ على الخدمة التى تقدمها الشركة للمواطنين فى القرى والمدن المختلفة بصعيد مصر ومنها الوادى الجديد.