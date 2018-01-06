10 مشروعات يجرى افتتاحها فى العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر.. تعرف عليها





البحر الأحمر - عماد عرفة





يفتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عددًا من المشروعات الجديدة فى مدن المحافظة تزامناً مع احتفالات العيد القومى للمحافظة فى 22 يناير الجارى من بين تلك المشروعات 10 فى مدينة مرسى علم، كالتالى:

1- افتتاح محطة تحلية مياه مرسى علم بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب يومياً.

2 - افتتاح عملية انطلاق التيار الكهربى بإسكان الشباب بمرسى علم.

3- إطلاق التيار الكهربى بالمنطقة الصناعية بمرسى علم.

4- افتتاح الطريق الازدوجى للمنطقة الصناعية بمرسى علم.

5- إطلاق ضخ المياه للمنطقة الحرفية بمرسى علم.

6- افتتاح ملعب الترتان الكبير بمركز شباب مرسى علم وحديقة الطفل.

7- افتتاح عملية تطوير منطقة القلعان بمرسى علم.

8 - افتتاح المبنى الإدارى لمركز شباب أبو غصون وسور المركز بمساحة 40 ألف متر.

9 - توزيع وحدات الإسكان على الأهالى بقرية حماطة.

10 - توزيع وحدات الإسكان على أهالى الشيخ الشاذلى.