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1.56 % تراجعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 06 يناير 2018 03:00 ص
1.56 % تراجعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 832 نقطة.
 
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.51% مغلقاً عند مستوى 1970 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 1.43% مغلقًا عند مستوى 14508 نقطة.
 

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