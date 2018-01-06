يديعوت احرونوت: قبرص تعتقل إسرائيليا متهما فى قضية إتجار بالأعضاء البشرية





غزة (أ ش أ)





ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم السبت، أن السلطات القبرصية اعتقلت إسرائيليا متهما بالضلوع فى قضية إتجار بالأعضاء البشرية فى كوسوفو منذ عام 2010 وأن الأخيرة طلبت تسليمه لمحاكمته.

وأضافت الصحيفة فى نبأ على موقعها الإلكترونى أن شرطة كوسوفو اتهمت الإسرائيلى موشيه هاريل بالسعى إلى الأشخاص الذين يحتاجون لعمليات زرع الكلى وإغراء المانحين للقدوم إلى كوسوفو من تركيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق بوعد الحصول على ما يصل إلى حوالى 12000 يورو (14500 دولار)، ويدفع المتلقون، وخاصة الإسرائيليون، ما بين 80 ألفا و100 ألف يورو للعضو البشرى.

وقال المتحدث باسم شرطة كوسوفو باكى كيلانى أنه "بناء على مذكرة توقيف دولية، اعتقل المشتبه به منذ بضعة أيام فى قبرص، وهو شخص مطلوب منذ 2010، كما أصدرت روسيا مذكرة توقيف دولية بحق هاريل".