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وفد برلمانى من لجنة التعليم يزور الجامعة اليابانية اليوم

السبت، 06 يناير 2018 04:00 ص
وفد برلمانى من لجنة التعليم يزور الجامعة اليابانية اليوم جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان


وائل ربيعى
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يزور وفد برلمانى من لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لاستطلاع تجربة الجامعة، وكذلك التعرف على مخرجات التعليم التى تنتهجها الجامعة بالشراكة مع الجامعات اليابانية.

 

وتهدف الزيارة إلى التعرف على سير العمل بالجامعة والاطمئنان على انتظامه، خاصة بعد استقبال الجامعة لأول مره منذ انشائها الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى، بكليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية.

 

وقال الدكتور احمد الجوهرى رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتى فى إطار اهتمام لجنة التعليم بالتواصل مع كل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وفى مقدمتها الجامعات، قائلا أن الجامعة بصدد تحويل مخرجات البحث العلمى لمنتج يساهم فى اقتصاد الدولة.

 


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