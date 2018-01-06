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السبت، 06 يناير 2018 09:58 ص
خالد صلاح
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وتوقف الملاحة على خط سفاجا - ضبا

وصول و سفر 889 راكب بميناء نويبع و تداول 53 شاحنة

السبت، 06 يناير 2018 09:23 ص
وصول و سفر 889 راكب بميناء نويبع و تداول 53 شاحنة ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز و على متنها 300 سيارة قادمة من جدة .

بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 889 راكب و تداول 53 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 356 راكب و 5 براد و 13 تريلا و5 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 443 راكب و 23 براد و 7 تريلا و6 سيارة فيما غادرت السفينة سينا و على متنها 90 راكب و 5 براد و 1 سيارة.

وأضاف يوسف انه تم توقف الحركة الملاحية على الخط الملاحى سفاجا / ضبا لاغلاق ميناء ضبا السعودى نظرا لسوء الأحوال الجوية و شدة الرياح و ارتفاع الأمواج وذلك حفاظا على سلامة و انتظام الحركة الملاحية .

 

 


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