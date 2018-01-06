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وزير خارجية الأردن: لا أمن بالمنطقة دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

السبت، 06 يناير 2018 03:16 م
وزير خارجية الأردن: لا أمن بالمنطقة دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وزير الخارجية الاردنى


كتب سمير حسنى
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قال وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدي،  إن الاجتماع العربي بشأن القدس كان اجتماعا تنسيقيا وهدفه بيان خطورة القرار الأمريكي للعالم، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكي خرق للشرعية الدولية ولا أثر قانوني له.

وأضاف الوزير الأردنى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع امين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على هامش اجتماع اللجنة السداسية بشان القدس، بالعاصمة الأردنية، أن القدس لا قضية تسبقها، ولا أمن في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

 

وتابع وزير الخارجية الأردنى، قيمنا نتائج الاتصالات التي أجراها وزراء خارجية عرب مع المجتمع الدولي وسنستمر بهذا النهج ضمن مطالب محددة أبرزها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

 

 

 


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