وزير السياحة يقرر ندب نعمة توفيق رئيسا لقطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيط

وزير السياحة يقرر ندب نعمة توفيق رئيسا لقطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيطالسبت، 06 يناير 2018 12:25 م
نعمة توفيق رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيط
كتبت ميرفت رشاد
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أصدر يحيى راشد، وزير السياحة قرارا وزاريا رقم 15 لسنة 2018 ، ندب نعمة توفيق لمنصب رئيس قطاع السياحة الداخلية، بهيئة تنشيط السياحة، اعتبارا من 1 فبراير المقبل، خلفا للدكتور عادل المصرى عقب تكليفه بمهام المدير السياحى لمكتب باريس.
وشغلت " نعمة توفيق " عددا من المناصب، آخرها مدير عام للمكاتب الداخلية للإسكندرية والساحل الشمالى، ومنسق عام السياحة الاستشفائية والعلاجية بالهيئة، كما سبق تولت مدير عام المكتب الفنى لقطاع السياحة الداخلية، كما شغلت منصب مسئول الإعلام بالهيئة لمدة 16 عاما.
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