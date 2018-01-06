وزير الخارجية السعودى: موقفنا ثابت من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين





كتب محسن البديوى





قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن موقف المملكة العربية السعودية ثابت من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وأضاف الجبير، فى مؤتمر صحفى، مع نظيره الأردنى، اليوم السبت: "خرجنا فى اجتماع عمان بنتائج مهمة للتصدى إلى قرار ترامب حول القدس".