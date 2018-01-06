وزير الخارجية السعودى: موقفنا ثابت من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين

وزير الخارجية السعودى: موقفنا ثابت من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطينالسبت، 06 يناير 2018 04:15 م
عادل الجبير
كتب محسن البديوى
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قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن موقف المملكة العربية السعودية ثابت من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين.
وأضاف الجبير، فى مؤتمر صحفى، مع نظيره الأردنى، اليوم السبت: "خرجنا فى اجتماع عمان بنتائج مهمة للتصدى إلى قرار ترامب حول القدس".
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