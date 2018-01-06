وزير الإعلام اليمنى يحذر من فرض التجنيد الإجبارى فى مناطق سيطرة الحوثيين





عدن أ ش أ





حذر وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، من خطورة الأنباء التى تؤكد قيام المليشيا الحوثية بفرض التجنيد الإجبارى على المواطنين، فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم والزج بهم كوقود للفتنة فى مختلف جبهات القتال فى اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الأريانى قوله: إن التقارير الميدانية تؤكد قيام المليشيا بتخيير المواطنين فى عدد من المناطق بين الاعتقال أو التوجه لجبهات القتال، وقيامها باختطاف الأطفال من المدارس ودار الأيتام بالعاصمة صنعاء.

وقال وزير الإعلام اليمنى "إن هذه الممارسات تتنافى مع القوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان فى حالات السلم والحرب وتتجاوز كافة الأعراف والقيم المجتمعية والإنسانية، وتؤكد حالة الانهيار الكامل والوضع الذى باتت تعيشه المليشيا بعد انكشاف حقيقة مشروعهم التخريبى والتدميرى الممول من إيران".

وأضاف "أن الدولة والحكومة الشرعية اليمنية وحدها من تملك الحق فى فتح باب التجنيد فى صفوف القوات المسلحة بموجب الدستور والقوانين النافذة"، محذرا المواطنين من أن الانضمام للمليشيات الحوثية عمل خارج عن القانون ويعرض صاحبه للمسائلة والمحاسبة.

ودعا وزير الإعلام اليمنى المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان لإدانة هذه الممارسات التى تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة وبذل كل ما يلزم من الإجراءات لحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب والصراع.