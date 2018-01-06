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هيئة الثروة المعدنية تسلمت 9 ملايين دولار أرباحا من منجم السكرى فى ديسمبر

السبت، 06 يناير 2018 07:00 ص
هيئة الثروة المعدنية تسلمت 9 ملايين دولار أرباحا من منجم السكرى فى ديسمبر يوسف الراجحى العضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب


كتب أحمد أبوحجر
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قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب إن هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول تسلمت نحو 9 ملايين دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى خلال شهر ديسمبر الماضى.

وتستهدف شركة السكرى لمناجم الذهب إنتاج نحو 560  ألف أوقية خلال العام الجارى 2018 ، ارتفاعا من مستوى 550 ألف أوقية خلال 2017.

وبحسب  الراجحى فإن إجمالى ما تحصلت عليه هيئة الثروة المعدنية من منجم السكرى بلغ نحو 160 مليون دولار تحت حساب التسوية، وذلك منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى ، و100 مليون دولار ضمن دفعات الإتاوة حتى بداية شهر يوليو الماضى، ليبلغ إجمالى ما تحصلت عليه مصر من المنجم تحت حساب الأرباح والإتاوة بلغت حتى الآن نحو 260 مليون دولار.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجارى لاستخراج الذهب نهاية العام الجارى، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

كانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.


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