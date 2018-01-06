هيئة البريد تستضيف معرض الطوابع العربى فى الأقصر بمشاركة 14 دولة و40 عارضا

كتبت هبة السيد

تستضيف الهيئة القومية للبريد، معرض الطوابع العربى والابتكار فى مجال الطباعة المؤمَّنة، فى الفترة بين 9 و11 يناير الجارى، فى مدينة الأقصر "عاصمة الثقافة العربية"، بحضور ممثلى 14 دولة عربية وأكثر من 40 عارضا، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفى هذا الإطار، قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، إن استضافة مصر لهذا المعرض تؤكد ريادتها فى مجال الطباعة، إذ إنها أول بلد عربى وأفريقى أصدر طوابع بريدية فى العام 1866، بعد إصدار المملكة المتحدة لأول طابع بريد فى العالم خلال العام 1840، موضحا أن طابع البريد يُعد سفيرا بين الدول، ينقل ثقافات الشعوب ويوثق تاريخ الأمم عبر آلاف السنين، كما أنه يُدوّن الأحداث المهمة التى تمر بها الأوطان على مر التاريخ.

وأوضح "الصغير"، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن تنظيم هذا المعرض الكبير يأتى فى إطار سعى هيئة البريد لتنمية هواية جمع الطوابع فى مصر والوطن العربى، إذ من المقرر أن يشهد المعرض مشاركة البلدان العربية بمعروضات متميزة من مجموعات الطوابع التى تعكس ثقافة كل بلد، مشيرا إلى أن المعرض سيفتح أبوابه لكل المواطنين المهتمين بجمع الطوابع، للتعرف على أحدث مجموعات الطوابع، كما أنه من المقرر مشاركة جمعيات هواية الطوابع المصرية فى المعرض لأول مرة، بهدف التنسيق مع الإدارات البريدية العربية، لوضع آلية مشتركة لتنشيط هواية جمع الطوابع لدى كل أبناء الوطن العربى، خاصة الشباب، فى ضوء ما تحققه من مردود يعمل على إثراء ثقافة المجتمع.

ووفق برنامج المعرض، تُنظم هيئة البريد على هامشه، ورش عمل فى مجال تطور تكنولوجيا الطباعة المؤمَّنة، يحضرها عديد من ممثلى الشركات وخبراء الطباعة المؤمّنة من الاتحاد البريدى العالمى وكبار المختصين فى مجال صناعة الطباعة ذات التقنيات المتقدمة، وذلك لعرض آخر المستجدات فى هذا المجال وكيفية مكافحة الإصدارات المزيفة التى تؤثر على مصدر من مصادر الدخل للإدارات البريدية ليس فقط فى الوطن العربى ولكن فى كل أنحاء العالم.