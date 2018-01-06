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"هندسة العقل وتنمية التفكير" منحة تدريبية مجانية بنقابة المهن التعليمية

السبت، 06 يناير 2018 02:26 م
"هندسة العقل وتنمية التفكير" منحة تدريبية مجانية بنقابة المهن التعليمية "هندسة العقل وتنمية التفكير" منحة تدريبية بنقابة المهن التعليمية


محمود طه حسين
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تعقد نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالتعاون مع المعهد العربى للدراسات، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية، أولى برامج المنح التدريبية المجانية تحت عنوان "هندسة العقل وتنمية الفكر"، خلال الفترة من 5 إلى 6 يناير الجارى.

وتتضمن محاور البرامج " البرمجة اللغوية العصبية وأهدافها - مراحل التعلم والمهارات الأساسية للنجاح - الطاقة ومصادرها ومولداتها - فرضيات البرمجة اللغوية العصبية - تمثيل الامتياز البشري ومستوياته - التحدث مع الذات - التعرف على كيفية التخلص من الخبرات السلبية، وتنمية الخبرات ‏الإيجابية - بناء التوافق والقيام بعملية الإدراك بطريقة أفضل - مفاتيح النجاح - كيفية التفكيربشكل إيجابي " .

ويحاضر خلال هذين اليومين الدكتور حمدى أبو سنة، والدكتورة سماح الأمين المدربين المعتمدين من اتحاد المعلمين العرب، ويحصل المتدرب على شهادة المعهد العربى للدراسات معتمدة من اتحاد المعلمين العرب، وموثقة من الخارجية المصرية بقيمة مالية لمن يرغب.

وأشار إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية إلى أن تلك المنح التدريبية ستسهم بشكل كبير فى التطوير المهنى للمعلمين، مما يخلق مناخ مهنى جيد ينعكس على أداء المنظومة التعليمية ككل.

 


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