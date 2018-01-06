هجوم صاروخى لمجموعات مسلحة على ريف دمشق

هجوم صاروخى لمجموعات مسلحة على ريف دمشقالسبت، 06 يناير 2018 04:52 م
سوريا - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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ذكرت وكالة الأنباء السورية أن مجموعات مسلحة شنت اليوم السبت، هجوما بالقذائف الصاروخية على ضاحية حرستا السكنية فى ريف دمشق.
وقال مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق إن المجموعات المسلحة المنتشرة فى الغوطة الشرقية بريف دمشفق أطلقت بعد ظهر اليوم 4 قذائف صاروخية على منطقة ضاحية حرستا السكنية سقطت فى الجزيرة "بى" ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى منازل المواطنين وممتلكاتهم.
وأضاف أنه ردا على هذه الهجمات ، فان وحدات من الجيش العربى السورى وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر فى صفوف المجموعات المسلحة.
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