ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر





كتب – محمود راغب





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج ما بين متر و نصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 10 20

بورسعيد 12 18

دمياط 11 18

العريش 13 18

رفح 12 18

الإسماعيلية 12 20

السويس 11 21

رأس سدر 12 20

نخل 09 16

نويبع 12 18

طابا 12 17

كاترين 04 13

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 22

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 10 20

أسيوط 08 20

سوهاج 10 21

قنا 10 21

الأقصر 09 22

أسوان 09 22

أبوسمبل 06 22

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 14 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 15 22

حلايب 16 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 31

المدينة 11 22

الرياض 08 24

المنامة 16 23

أبوظبى 15 25

الدوحة 16 26

الكويت 09 23

دمشق 01- 12

بيروت 12 17

عمان 04 10

القدس 05 11

غزة 10 18

بغداد 08 18

مسقط 19 25

صنعاء 06 22

الخرطوم 13 29

طرابلس 14 23

تونس 12 23

الجزائر 08 19

الرباط 07 12

نواكشوط 14 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02- 08

اسطنبول 06 12

اسلام اباد 03 19

نيودلهى 06 20

جاكرتا 25 31

بكين 04- 02

كوالامبور 24 32

طوكيو 02 10

أثينا 08 16

روما 11 17

باريس 05 09

مدريد 01 08

برلين 02 06

لندن 03 06

مونتريال 24- 17-

موسكو 01 03

نيويورك 16- 10-

واشنطن 14- 06-