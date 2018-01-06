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ننشر التقرير البرلمانى حول تعديل أحكام قانون "السجل العينى"

السبت، 06 يناير 2018 12:35 ص
ننشر التقرير البرلمانى حول تعديل أحكام قانون "السجل العينى" مجلس النواب


كتب: نورا فخرى
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ينشر "اليوم السابع" تقرير لجنة الشئون الدستورية ومكتب الخطة عن قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 7 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 1964.

 

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات العامة المزمع عقدها بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

 

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