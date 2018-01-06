video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب المحلة يوضح حقيقة صورة "تلبيس الحذاء": "خالى كان بيربط حذاءه هو"

السبت، 06 يناير 2018 12:36 ص
نائب المحلة يوضح حقيقة صورة "تلبيس الحذاء": "خالى كان بيربط حذاءه هو" الصورة المتداولة


كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق


عبر النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة المحلة الكبرى، عن استياءه من الفهم الخاطئ للصورة المتداولة له حول قيام أحد المواطنين بـ"تلبيسه" الحذاء أمام المسجد، أثناء خروجه منه اليوم بمنطقة سوق اللبن بالمحلة.

 

وكشف نائب المحلة عن أن المواطن الذى يظهر منحنيا فى الصورة المتداولة هو "خاله" وكان يقوم بربط حذائه هو، خارج المسجد بعيدا عن حذاء النائب الذى ظهر واقفا يتحدث مع أحد المواطنين قبل خروجه من المسجد، وعلق: "خالى كان بيربط الحذاء بتاعه هو مش حذائى أنا.. وأنا مكنش خرجت من الجامع".

 

وقال النائب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى" مع الإعلامية رشا نبيل، عبر فضائية دريم، إن الذى قام بالتقاط الصورة، شخص يعمل فى المكتب الإعلامى الخاص به، ومن المؤسف أن تداولت الصورة بعد ذلك بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن زيارته إلى منطقة سوق اللبن فى المحلة تهدف إلى تبشير الأهالى بتخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لتطوير المنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تداول صورة لمواطن "يلَبس" الحذاء لعضو برلمانى بالمحلة.. والنائب يرد: "محصلش"

محمد خليفه

صورة تلبيس الحذاء

حقيقة صورة تلبيس الحذاء لنائب المحلة

مجلس النواب



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة