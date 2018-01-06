نائب المحلة يوضح حقيقة صورة "تلبيس الحذاء": "خالى كان بيربط حذاءه هو"





كتب إبراهيم حسان





عبر النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة المحلة الكبرى، عن استياءه من الفهم الخاطئ للصورة المتداولة له حول قيام أحد المواطنين بـ"تلبيسه" الحذاء أمام المسجد، أثناء خروجه منه اليوم بمنطقة سوق اللبن بالمحلة.

وكشف نائب المحلة عن أن المواطن الذى يظهر منحنيا فى الصورة المتداولة هو "خاله" وكان يقوم بربط حذائه هو، خارج المسجد بعيدا عن حذاء النائب الذى ظهر واقفا يتحدث مع أحد المواطنين قبل خروجه من المسجد، وعلق: "خالى كان بيربط الحذاء بتاعه هو مش حذائى أنا.. وأنا مكنش خرجت من الجامع".

وقال النائب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى" مع الإعلامية رشا نبيل، عبر فضائية دريم، إن الذى قام بالتقاط الصورة، شخص يعمل فى المكتب الإعلامى الخاص به، ومن المؤسف أن تداولت الصورة بعد ذلك بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن زيارته إلى منطقة سوق اللبن فى المحلة تهدف إلى تبشير الأهالى بتخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لتطوير المنطقة.