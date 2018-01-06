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نائبة إيرانية تكشف: المخابرات اعتقلت نحو 90 طالبًا فى الاحتجاجات

السبت، 06 يناير 2018 11:00 ص
نائبة إيرانية تكشف: المخابرات اعتقلت نحو 90 طالبًا فى الاحتجاجات الاحتجاجات الإيرانية


كتبت إسراء أحمد فؤاد
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كشفت النائبة الإيرانية، بروانة سلحشورى، عن اعتقال نحو 90 طالباً فى إيران خلال الأسبوع الماضى الذى شهدت فيه البلاد اضطرابات واحتجاجات عارمة ضد سياسات الدولة الإيرانية التى أدت إلى ارتفاع الفقر وتفشى الفساد والبطالة فى المجتمع.

وبحسب موقع "جامعه نو" الإيرانى أوضحت النائبة، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تحتجز نحو 90 طالبا فى البلاد.

وخلال الإحتجاجات التى اندلعت من مدينة مشهد، الخميس 28 ديسمبر، وشملت أغلب المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة، اعتقل نحو 600 شخص من المحتجين بحسب احصائيات غير رسمية.

وقالت المعارضة الإيرانية، أن سجن "إيفين" الذى يعد من أكبر السجون الإيرانية، قد امتلأ بمئات المعتقلين المشاركين فى الاحتجاجات، ووفق بيان نشرته وكالة "هرانا" التابعة لعدد من منظمات حقوق الإنسان الإيرانية، تتزايد حملة الاعتقالات مع تزايد أعداد القتلى التى تخطت الـ 30 قتيلا حتى الآن.

وتجمهر أهالى المعتقلين أمام سجن إفين، الخميس الماضى، وأظهر فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC على نسختها الفارسية، تجمع الأهالى وترديدهم شعارات التكبير "الله اكبر"، احتجاجا على موجة الاعتقالات بين صفوف المحتجين.


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