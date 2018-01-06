موسكو ودمشق تناقشان تأمين قوافل المساعدات الأممية





دمشق أ ش أ





أكد المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أن العسكريين الروس أجروا مشاورات مع وزارة الخارجية السورية حول التعاون المشترك لمرافقة قوافل المساعدات الأممية لعام 2018.

وأوضح المركز- فى بيان أوردته فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة - أن المباحثات بين فريق العسكريين الروس وممثلى الخارجية السورية تطرقت إلى خطط التعاون المستقبلى فيما يتعلق بحماية ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، والتى تعتزم الأمم المتحدة إرسالها خلال العام المقبل.

وأضاف البيان أن المركز مستمر فى عمله لتنظيم الوضع الإنسانى فى سوريا ، حيث تم تأمين إيصال قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى منطقة الناصرية فى محافظة درعا السورية ، وتضم القافلة 149 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية ، كذلك قدمت المساعدة للعوائل المهجرة فى العودة إلى مناطق سكناهم.

وأشار مركز المصالحة إلى أن 390 شخصا عادوا إلى بيوتهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، وكانت الأعداد كالتالى : "محافظة دير الزور 355 شخصا ، ومحافظة حلب 21 شخصا، ومحافظة حمص 14 شخصا".