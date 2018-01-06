موجز أخبار الساعة 6.. إيهاب جلال مديرا فنيا لفريق كرة القدم بنادى الزمالك









نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه تم الاتفاق رسميًا مع إيهاب جلال لتولى المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلفًا للمنتنيجرى نيبوشا.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء...





أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك ، أنه تم الاتفاق رسمياً مع إيهاب جلال لتولى المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلفا للمنتنيجرى نيبوشا.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والدكتور عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.





أعلن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عن فتح باب الوظائف وذلك فى عدة مجالات، بمحافظات "القاهرة والإسكندرية، وبورسعيد، و القنطرة شرق، والسويس والعين السخنة، ورأس سدر، والعاشر من رمضان، والنوبارية، وبنى سويف، والمنيا، والفرافرة وأسوان، وشرق العوينات، وتوشكى".

قال مصدر قانونى، إن النيابة العامة بجنوب الجيزة، أحالت "ليلى عامر" 47 عاماً بطلة كليب "بص أمك" إلى محكمة جنح قسم الجيزة لبدء محاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات؛ لاتهامها بخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، ووجود إيحاءات جنسية بالأغنية.





فى إطار احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، عززت عناصر القوات المسلحة والشرطة من إجراءات تأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة، لتأمين تدفق أبناء مصر من المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد، والتصدى لأى محاولات تستهدف النيل من وحدة المصريين الوطنية الراسخة .

كشف الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى، أن المصلحة أخطرت النيابة رسميا بأن نتيجة تشريح جثمان "محمد عفروتو" عاطل 22 سنة، والذى توفى بأحداث المقطم، أثبتت وجود نزيف داخلى فى البطن وتهتك حاد فى الطحال، دون معرفة السبب الرئيسى للتهتك والنزيف .





كشف اللواء محمد كامل، رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران، عن تفاصيل اجتماع ضم مسؤولى شركة الطيران الروسية "إير فلوت"، لوضع اللمسات النهائية تمهيدا لاستئناف رحلات الطيران الروسى لمصر مطلع فبراير المقبل، موضحا أن استئناف الرحلات سيكون بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، ولم تُحدّد الأيام التى سترد فيها الرحلات بعد.

قررت هيئة تنشيط السياحة، إلغاء مشاركة الجناح المصرى بالمعرض السياحى "الإيمت" والمزمع إقامته بالمدينة التركية إسطنبول خلال الفترة من 25 وحتى 28 يناير الجارى، عقب رفض الشركات السياحية والفنادق المصرية المشاركة فى المعرض.





تمكنت إدارة التأمين من ضبط راكب حاول تهريب 51 الف دينار كويتى و6 آلاف جنيه مصرى أثناء سفره إلى الكويت .

قال حبيب هادى الصدر، سفير العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وجود تعاون مخابراتى مشترك بين مصر والعراق، مشددا على ضرورة أن يزيد هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.





قال أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية لم تتلق أى إخطار رسمى بفرض رسم قدره 1000 جنيه على كل مواطن يرغب فى أداء العمرة خلال العام الجارى، نافيا ما تردد داخل الأوساط السياحية عن فرض رسوم على المعتمرين.

لقى 25 مهاجرًا على الأقل مصرعهم، جراء غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية.





وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نفسه بأنه "عبقرى راجح العقل جدا"، وذلك بعد نشر كتاب ينتقده بشدة ويشكك فى أهليته لتولى الرئاسة.

فى إشادة جديدة بخطة الإصلاح الاقتصادى الجريئة التى أقدمت عليها الحكومة المصرية قبل أكثر من عام، ووسط توقعات بمزيد من الانتعاش فى قطاعات عدة خلال العام 2018، قالت شركة الابحاث الاقتصادية العالمية أوكسفورد بيزنس جروب، إن النهوض الذى تشهده قطاعات السياحة والنقل والإنشاءات والاتصالات قادرة على جعل العام الجديد فارقاً فى ملامح الاقتصاد المصرى.





وضع نادى ريال مدريد الإسبانى النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، هدفا رئيسيا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الريدز" طوال الفترة الماضية.

فى خلفية لصوت تصادم الأمواج المتلاحقة، التى تداعب الشاطئ برفق تارة وبعنف تارة أخرى لتضفى جوًا من البهجة على الموجودين وهم يستنشقون نسيم الصيف العليل الذى حمل رائحة اليود وسرى بها فى القلوب ليرسم على الشفاه ابتسامة تنم عن الراحة والاستمتاع بأجواء البحر، هذه هى الصورة الذهنية للبحر المحفورة داخل كل شخص منا لكن دون أن نجد وسطها صورة أكيدة لملابس السباحة الحريمى، خاصة أنها فى حالة من التطور التام، وكل يرتديها حسب رغبته وتقاليده.







