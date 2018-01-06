ملك الأردن يستقبل الوفد الوزارى العربى لمتابعة تداعيات قرار ترامب بشأن القدس





عمان (أ ش أ)





أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة فى مدينة القدس، ومساعيهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثانى فى قصر الحسينية بعمان اليوم السبت، للوفد الوزارى العربى المصغر المنوط به متابعة تداعيات القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

ويضم الوفد وزراء خارجية مصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدى، وفلسطين رياض المالكى، والسعودية عادل الجبير، والمغرب ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمى، فقد أشار الملك عبد الله الثانى إلى أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائى واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد العاهل الأردنى، خلال اللقاء، على أهمية دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، لافتا إلى ضرورة البناء على الإجماع الدولى فيما يتعلق بوضع مدينة القدس القانونى.. مجددا التأكيد على أن الأردن، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، سيبذل كل الجهود لتحمل مسؤولياته الدينية والتاريخية فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف.

وجرى خلال اللقاء بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكى، الذى يخالف قرارات الشرعية الدولية، والتى تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية، كما تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسى للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أسس تلبى حقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عن تشكيل وفد وزارى عربى مصغر يضم وزراء خارجية (الأردن ومصر وفلسطين والمغرب والسعودية والإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة الآثار السلبية للقرار الأمريكى بشأن القدس وبيان خطورته فى ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس عند العرب والمسلمين.

وتشكل الوفد بقرار جامعة الدول العربية رقم 8821، الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية الشهر الماضى، الذى دعا له الأردن ودولة فلسطين.