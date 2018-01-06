مقتل 4 من رجال الشرطة الهندية فى انفجار قنبلة بإقليم كشمير المتنازع عليه





نيودلهى(أ ش أ)





أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت، مقتل 4 شرطيين إثر تفجير متمردين لقنبلة عن بعد في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وذكرت الشرطة - وفقا لقناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية - أن الانفجار الهائل وقع اليوم بينما كان ضباط الشرطة يجوبون أحد الشوارع في بلدة سوبور شمال غرب الإقليم، وأن أضرارا جسيمة لحقت بثلاث محال تجارية كانت مغلقة، ولم تعلن أية من الجماعات المتمردة التي تقاتل ضد الحكم الهندي بالإقليم مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يذكر أن إقليم كشمير من المناطق المتنازع عليها بين الهند وباكستان، ويطالب المتمردون بأن تكون كشمير موحدة تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.